Simmersfeld: Brand einer Fertigungshalle fordert Feuerwehr

In Simmersfeld brennt seit den frühen Morgenstunden eine Fertigungshalle im Industriegebiet. Die Löscharbeiten dauern an.

Am frühen Montagmorgen, gegen zwei Uhr, wurde an einer Anlage in einer Fertigungshalle eines Betriebes im Industriegebiet in Simmersfeld ein Brand festgestellt.

Das Feuer, so die Polizei in einer ersten Meldung, breitete sich rasch aus, letztlich stand die Halle in Vollbrand. Der Feuerwehr gelang es, eine Ausbreitung des Feuers auf benachbarte Gebäude zu verhindern.

Die Löscharbeiten werden voraussichtlich noch den ganzen Vormittag andauern. Nach derzeitigem Stand ist von einem Schaden in Höhe von mehreren Millionen Euro auszugehen.

Brandursache noch nicht bekannt

Eine Person wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vorsorglich in eine Klinik gebracht. Die Brandursache ist noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.