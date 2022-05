Geiz ist geil. Oder doch nicht? Ich finde diesen Werbeslogan immer noch spannend. Dabei geht es mir gar nicht um das Wörtchen Geiz. Dass Knauserigkeit nicht gerade sexy ist, dürfte sich mittlerweile auch bis zum Letzten herumgesprochen haben. Doch das eigentliche Ziel der Kampagne war es ja, Kunden in bestimmte Elektromärkte dieser Nation zu treiben. Also shoppen und gleichzeitig sparen. „Nee, nee, das geht nicht“, würde meine Oma jetzt sofort sagen. Oh, doch! Mit ein paar Tricks ist das durchaus möglich.

Zu den Basics gehören sogenannte Bonussysteme wie Payback oder Deutschlandcard. Damit lassen sich bei vielen Händlern Punkte sammeln, die später gegen Prämien und Einkaufsgutscheine eingelöst oder direkt aufs Bankkonto ausgezahlt werden können.

Das Sammeln funktioniert so: Der Kunde meldet sich im Geschäft oder im Netz für ein System an. Dann erhält er eine Bonuskarte oder lädt die entsprechende App herunter. An der Kasse hält er anschließend seine Karte oder den App-Barcode an einen Scanner und schwupps landen die Punkte auf dem Konto. Dabei entspricht ein Punkt grundsätzlich einem Cent.

Klingt erst einmal wenig. Doch richtig interessant wird es mit Zusatzcoupons, die an der Supermarktkasse schnell mal zehn Prozent oder mehr ausmachen. Daher lohnt es sich, vor dem Einkauf die jeweilige Smartphone-Applikation oder die personalisierte „Punkte“-Post im Briefkasten zu checken. Denn dort finden sich oftmals die begehrten Gutscheine, die nur auf dem Handy aktiviert oder eben in Papierform beim Händler abgegeben werden müssen.

Welches Bonusprogramm ist das Beste?

„Und welches der Bonusprogramme ist jetzt besser?“, fragte mich vor einigen Tagen ein Kollege. Das lässt sich nicht pauschal beantworten. Denn: Payback (zum Beispiel bei Rewe, Penny, Aral) und Deutschlandcard (Netto, Edeka, Esso) haben teils unterschiedliche Partner. Punkte-Profis setzen daher auf beide Karten.

Wer allerdings sowieso nur bei einem bestimmten Supermarkt oder Discounter einkauft und nicht immer Jagd auf das neueste Schnäppchen machen will, kann sich (erstmal) auch nur mit einem System begnügen. Bei der Punktejagd aber bitte nicht vergessen: Immer überlegen, ob man das Produkt wirklich braucht. Und: trotzdem Preise vergleichen. Sonst entpuppt sich das vermeintliche Schnäppchen schnell als (teurer) Fehlgriff.

Die Spar-Tipps-Kolumne Alle zwei Wochen gibt unser Redakteur an dieser Stelle Spar-Tipps für den Alltag. Dabei geht es um den Einkauf im Supermarkt, Gratis-Aktionen zum Testen, den Black Friday und und und… Sie kennen auch ein Schnäppchen oder haben Fragen? Dann schreiben Sie mir eine E-Mail an: ctoengi@bnn.de