Die Bundesnetzagentur unterscheidet verschiedene Versorgungsgrade. Sogenannte weiße Flecken sind Gebiete, in denen keine Versorgung mit 4G oder 5G durch mindestens einen Netzbetreiber besteht – sie machen im Südwesten nach Angaben des Innenministeriums 4,26 Prozent der Landesfläche aus. Graue Flecken, in denen mindestens einer, aber nicht alle Netzbetreiber mit 4G oder 5G versorgt werden, bedecken 24,95 Prozent der Landesfläche. Und in Funklöchern, auf 0,42 Prozent der Landesfläche, gibt es gar kein Netz – da könne man nicht mal einen Notruf absetzen, sagte eine Sprecherin.

Insgesamt werden laut Innenministerium 99,7 Prozent der Haushalte mit 4G von mindestens einem der drei etablierten Mobilfunknetzbetreiber versorgt (Stand Oktober 2022). Das klingt nach viel, allerdings steht der Südwesten im Ländervergleich nicht gut da: Der Anteil an Funklöchern und weißen Flecken liegt in Baden-Württemberg höher im Bundesdurchschnitt.