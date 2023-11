Sommereinsätze der Bergwacht weiter auf hohem Niveau

Die Zahl der Sommereinsätze der Bergwacht Schwarzwald bleibt im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 hoch. In den Monaten April bis September dieses Jahres wurden 439 Einsätze erfasst, wie die Bergwacht am Dienstag in Kirchzarten (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) mitteilte. Waren es im Sommer 2019 noch 373 Einsätze, so stieg die Zahl in der Saison 2022 auf 447.

Zahl der Unfälle beim Wandern und Fahrradfahren sind gestiegen

Die Zahl der Bergunfälle beim Wandern erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum demnach von 93 auf 102. Neben Einsätzen wegen Knieverletzungen und Kreislaufprobleme seien darunter unter anderem Fälle mit der Verdachtsdiagnose Blinddarmentzündung gewesen. Ebenfalls sei die Zahl der verunglückten Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer gestiegen: von 79 im Sommer 2022 auf 87 im Sommer 2023.

Bei Kletterunfällen habe es lediglich 4 Einsätze und 15 Einsätze bei Flugunfällen mit Drachen- oder Gleitschirmfliegern gegeben. Die verhältnismäßig geringe Zahl der Einsätze bei Unfällen im Extremsportbereich zeigt laut Bergwacht, dass die Einsatzkräfte vorwiegend für die breite Bevölkerung benötigt werden.