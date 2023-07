An den Schulen in Baden-Württemberg gibt es ab Mittwoch für sechs Wochen keinen Unterricht. Danach beginnt für alle das neue Schuljahr.

Knapp 1,5 Millionen Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg starten am Mittwoch in die Sommerferien. Nach der Zeugnisübergabe am letzten Schultag heißt es dann Durchatmen. Für gut sechs Wochen ist an etwa 4150 Schulen in Baden-Württemberg Unterrichtspause, wie das Kultusministerium mitteilte.

Auch für etwa 120.000 Lehrkräfte an öffentlichen Schulen ist laut Ministerium am Mittwoch der letzte Schultag vor den Ferien. Grund zum Feiern haben in diesem Jahr besonders befristet beschäftigte Lehrer. Denn diese sollen laut der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) zum ersten Mal die Sommerferien bezahlt bekommen. Nach Schätzungen der Gewerkschaft betreffe dies rund 3000 Lehrkräfte.

Das sei ein wichtiger Schritt, sagte GEW-Landesgeschäftsführer Matthias Schneider. Dennoch gebe es über die Ferienzeit weiterhin kein Geld für etwa 4000 fertige Referendare. Die Gewerkschaft hoffe, dass sich das bis zum nächsten Jahr ändert, hieß es.

Der Landesschülerbeirat stellt Forderungen für das neue Schuljahr

Hausaufgaben für die Landesregierung kommen auch vom Landesschülerbeirat. Dieser fordert eine flächendeckende Rückkehr zu G9, wie Sprecherin Jette Wagler mitteilte. Dennoch soll es die Möglichkeit geben, das Abitur in einem Schnellläuferzug in acht Jahren abzulegen.

Darüber hinaus fordert das Gremium, welches die Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg vertritt, die Einführung eines Landesjugendbeirates und die Bereitstellung von E-Mail-Adressen oder Postfächern für die Schülermitverantwortung (SMV). Dafür sei laut Landesschülerbeirat nun der perfekte Zeitpunkt. Am 11. September beginnt dann das neue Schuljahr.