Achterbahnen, Shows und jede Menge Spaß – der Europa-Park Rust gilt als beliebtester Freizeitpark Deutschlands. Und auch viele Badener verbringen dort gerne Urlaubstage.

Angelockt von Attraktionen wie dem „Megacoaster Blue Fire“, der seine Mitfahrer in wenigen Sekunden von null auf 100 Stundenkilometer katapultiert und sie auch durch Loopings fahren lässt.

Haben Sie den Mut, die Achterbahn auszuprobieren? Oder wollen Sie lieber eine Show mit Pferdeakrobatik oder Zauberei sehen? Die BNN verlosen in der zweiten Runde des Sommerrätsels Tickets für den Europa-Park.

Der Hauptgewinn der zweiten Runde: Tagestickets für den Europa-Park Rust

Wer die richtige Antwort auf unsere Frage zu See-Elefant Tristan weiß, hat die Chance, den Hauptpreis zu gewinnen und kann dann gemeinsam mit bis zu fünf Personen einen Tag auf dem Gelände im südbadischen Rust verbringen.

Der Europa-Park trägt seinen Namen nicht ohne Grund. Er ist in Themenbereiche aufgeteilt, 15 davon sind europäischen Ländern gewidmet. Mit dem Ziel, die Besucher an einem Tag durch die Alte Welt reisen zu lassen. Seit dieser Saison können sie dabei auch eine Zeitreise unternehmen: Eine Bootsfahrt vorbei an hohen Fontänen und zu Walzer-Klängen entführt sie in die Epoche der österreichischen Kaiser.

Zweiter Preis: Fichtennadelset

Neben den Tickets für den Freizeitpark gibt es natürlich weitere Preise zu gewinnen. Unter den richtigen Einsendungen verlosen die BNN zudem als zweiten Preis ein Fichtennadelset. Dabei handelt es sich um fünf Pflegeprodukte von Kokoderma Cosmetics.

Die Firma mit Sitz in Höchenschwand im Schwarzwald nutzen die jungen Triebe von Fichten beispielsweise für Cremes und Peelings. Denn die Inhaltsstoffe in den Nadeln der Bäume würden straffend und entschlackend wirken, heißt es.

Dritter Preis: Hamamtuch und Carrybottle

Der dritte Gewinn ist ein edles Badetuch und eine exklusive Glasflasche. Sie stammen aus dem Shop des Casinos Baden-Baden und bringen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern das Flair der traditionsreichen Spielbank nach Hause.

Das „Hamamtowel“ wurde in einer Familienmanufaktur im türkischen Anatolien angefertigt. Der kleine Betrieb webt das Tuch aus Baumwolle auf einem traditionellen Holzwebrahmen. Das zweite Stück aus dem Shop , die „Carrybottle“, kommt aus der Region. Die Flasche im Casino-Design besteht größtenteils aus recyceltem Glas.

