Sonnenschein satt in Baden-Württemberg: Wann ist wieder Regen in Sicht?

Viel Sonne und sommerliche Temperaturen – das Wetter in Baden-Württemberg hat sich seit Tagen von seiner besten Seite gezeigt.

Auch in den nächsten Tagen bleibe es weiterhin größtenteils trocken, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montag. Demnach wird es zunächst kein größeres Regengebiet geben. Kleinräumig kann es aber vor allem am Donnerstag und am Wochenende zu kurzen Schauern kommen.

Für den Dienstag sagt der DWD sonniges Wetter bei Höchstwerten von 28 Grad voraus. Im Südschwarzwald kann es dabei vereinzelt regnen. Am Mittwoch zeigt sich der Himmel mit einem Mix aus Sonne und Wolken bei Temperaturen zwischen 21 und 28 Grad. Im Norden Baden-Württembergs soll es vereinzelt regnen. Der Donnerstag startet dann zunächst heiter. Im Laufe des Tages sind Starkregen und Gewitter bei Höchstwerten von 27 Grad möglich.

Waldbrandgefahr an einigen Orten

Ein Hochdruckgebiet habe sich den Aussagen nach über die letzten zwei Wochen kaum bewegt – was ungewöhnlich sei, aber in den letzten Jahren häufiger vorkommt. Die Waldbrandgefahr war nach Angaben des DWD in einigen Orten auf Stufe 4, was eine hohe Gefahr bedeutet.