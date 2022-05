Video-Konferenzen

Sozialrichter sehen Online-Verhandlung als Ausnahme an

Während der Corona-Pandemie haben die Sozialgerichte die virtuelle Teilnahme an Verhandlungen eingeführt. Bei einer Tagung in Stuttgart beschlossen die Sozialrichter nun aber, dass Verhandlungen in Präsenz weiterhin den Vorrang erhalten.