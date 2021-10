Ampel-Koalition

Spargelbauern fürchten zu hohen Mindestlohn

Spargelbauern in Deutschland sind mit Blick auf den Mindestlohn besorgt. Ein zu hoher Mindestlohn für die jährlich über 100.000 Erntehelfer würde den Preis für Spargel auch in Baden-Württemberg in die Höhe treiben.