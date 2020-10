Sportvereine in Coronazeiten: Die Unsicherheit spielt mit

In den letzten Minuten vor dem Anpfiff kommen die Handballer nochmal in der Kabine zusammen. Die Taktik ist klar, der Trainer muss der Mannschaft nun mit den richtigen Worten einheizen. Dieser Ablauf vor dem Spiel hat sich bei allen Mannschaften etabliert. Doch bei vielen Teams aus der Region schwebte in dieser Atmosphäre vor dem Anpfiff die mulmige Frage mit: Ist das erst einmal unser letztes Spiel?

In den Sporthallen ging schnell das Gerücht um, die Saison werde abgebrochen oder zumindest unterbrochen. Eine Entscheidung des Badischen Handballverbands darüber stand bis Dienstagabend aus.

Die Stimmung in den Vereinen ist angespannt, auch bei anderen Sportarten. Zu unklar ist, wie sich die Bestimmungen des Bundes und der Landesregierung noch ändern werden, wie die Gemeinden über Schließungen der Sporthallen entscheiden.