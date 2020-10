Tübinger Professor erklärt: Warum Norddeutsch nicht das bessere Deutsch ist

Sehr viele Menschen sind der Ansicht, in Hannover werde das „beste Hochdeutsch“ gesprochen. Selbst Deutschlehrer in Baden-Württemberg neigen zu dieser Meinung. Das ergab eine Untersuchung der Universität Tübingen von 2017. Und diese Pädagogen streichen in Schüleraufsätzen das Wort „Gang“ als nicht korrekt an. Das wäre kein Hochdeutsch, es müsste „Flur“ heißen, so ihr Argument. „Zahnweh“ gelte ebenfalls als Dialekt, korrekt seien nur die „Zahnschmerzen.“ Solche Lehrer sind einem sprachlichen Klischee auf den Leim gegangen, sagt Hubert Klausmann.

Dieses Klischee ist der Hannoverismus. Sie bewertet norddeutsche Begriffe als besseres Deutsch, dabei sind sie nur geografische Varianten.“ Wenn in Südwestdeutschland „Gang“, „Zahnweh“, „Wecken“ oder „es schellt“ (für „es klingelt“) verwendet wird, dann ist das ebenfalls Standardsprache, betont der Tübinger Sprachwissenschaftler. Nur in einer Variante, die ebenso gültig ist.