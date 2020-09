Acht Schulklassen in Quarantäne

Sprunghafter Anstieg der Corona-Infektionen im Kreis Biberach

Im Landkreis Biberach sind am Wochenende 36 neue Coronafälle gemeldet worden. 600 Menschen sind in Quarantäne, weitere Schulklassen warteten am Montag von zu Hause auf Testergebnisse.