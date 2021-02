Ja, zum Beispiel in Österreich, etwa mit Gurgel- und Spucktests. Ein unkomplizierter Antigen-Test mit einem Nasenabstrich wird dort bereits in Schulen eingesetzt. Die Schulen sollen in den nächsten Wochen mit insgesamt 20 Millionen Testeinheiten ausgestattet werden. Von März an soll es für jeden der knapp neun Millionen Einwohner kostenlose Selbsttests in der Apotheke geben, jeweils bis zu fünf Stück im Monat. Die Kosten dafür will das Land Österreich übernehmen.