Gefährliche Körperverletzung

Staatsanwaltschaft ermittelt nach Krawallen in Freiburg

In einer Einrichtung für Asylsuchende in Freiburg ist es am Sonntag und Montag zu einer Massenschlägerei mit 40 Personen gekommen. Es werde geprüft ob ein Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung beschleunigt werden könne.