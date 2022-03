Staatsbrauerei Rothaus stellt Klimakurs vor

Rothaus-Bier ist über die Landesgrenzen von Baden-Württemberg bekannt. Nur die wenigsten wissen, dass die Brauerei im Landesbesitz ist. Das Schwarzwald-Unternehmen will auch beim Klimaschutz vorbildlich sein.

Die Staatsbrauerei Rothaus will am Montag (12.00 Uhr) in Stuttgart Einzelheiten ihrer Klimastrategie vorstellen. Das Unternehmen im Landesbesitz war bereits im Jahr 2020 dem Klimabündnis Baden-Württemberg beigetreten. Äußern wollen sich Rothaus-Chef Christian Rasch, Agrarminister Peter Hauk (CDU) und Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne).

Die traditionsreiche Brauerei im Schwarzwald-Ort Grafenhausen gilt als eine Perle im Beteiligungsbesitz des Landes Baden-Württemberg. Das Unternehmen erzielte 2020 einen Umsatz von 68 Millionen Euro und einen Gewinn von rund 8,5 Millionen Euro. Neuere Angaben des Landes liegen noch nicht vor.