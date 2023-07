Starke Gewitter und Schauer in Teilen Baden-Württembergs

Gewitter, Schauer und Sturmböen erwartet die Menschen in Baden-Württemberg vor allem im Südwesten und Oberschwaben.

Bis zum Mittwochnachmittag könne es in diesen Regionen teils starke Gewitter und Sturmböen mit bis zu 70 Kilometern pro Stunde geben, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Gegen Abend werden die Schauer den Angaben zufolge weniger und sollen nach Südosten abziehen.

Donnerstag bleibt trocken mit frischen Böen

Die Temperaturen können tagsüber zwischen 18 Grad im Süden des Schwarzwaldes bis 26 Grad am Rhein, am Neckar und an der Tauber schwanken. In der Nacht zum Donnerstag sei es zunehmend stark bewölkt. Der Donnerstag bleibt trocken mit frischen Böen aus Nordost.