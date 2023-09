Baden-Württemberg: Statistiker rechnen mit mehr Schulanfängern

Zu Beginn des neuen Schuljahres in der kommenden Woche werden in Baden-Württemberg mehr Erstklässler eingeschult als im vergangenen Jahr.

Zu Beginn des neuen Schuljahres am kommenden Montag werden in diesem Jahr in Baden-Württemberg mehr Erstklässler eingeschult als im vergangenen Jahr. Wie das Statistische Landesamt am Freitag mitteilte, dürften Schätzungen zufolge 111.200 Schulanfängerinnen und Schulanfänger in der kommenden Woche ihren ersten Schultag haben. Im vergangenen Jahr waren es den Angaben zufolge etwa 104.000 Schülerinnen und Schüler.

Mehrheit der Kinder beginnt an allgemeinen Grundschulen

Die große Mehrheit der Kinder, rund 105.000, wird laut der Statistik ihre Schullaufbahn an einer Grundschule beginnen. An den Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) werden rund 4500 Kinder erwartet. Weitere rund 1900 Erstklässler werden an den Waldorfschulen eingeschult.