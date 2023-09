Bei einem Brand in einer Dachgeschosswohnung kam es zu einem Sachschaden von 200.000 Euro. Auslöser war ein Staubsaugroboter.

Ein Staubsaugroboter hat in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) einen Dachgeschossbrand ausgelöst. Nach ersten Erkenntnissen habe das Gerät in der Nacht auf Mittwoch Feuer gefangen, als es an der Ladestation hing, teilte die Polizei mit.

Wohnung ist nun nicht mehr bewohnbar

Durch den Feuermelder bemerkten die Bewohner den Brand. Verletzt wurde niemand. Die Dachgeschosswohnung sei unbewohnbar.

Nach ersten Schätzungen gehen die Beamten von einem Schaden in Höhe von 200.000 Euro aus.