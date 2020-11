Steuerschätzer rechnen mit nicht ganz so dramatischen Steuerausfällen wie zunächst angenommen wurde. Ab 2022 wird mit Steuereinnahmen wie vor der Krise gerechnet.

Die Steuerausfälle für das Land Baden-Württemberg wegen der Corona-Krise fallen nicht ganz so dramatisch aus wie zuletzt angenommen. Die Herbst-Steuerschätzung geht für 2020 von Einnahmen in Höhe von 28,27 Milliarden Euro aus - 541 Millionen Euro mehr als bislang geschätzt, wie das Finanzministerium am Montag mitteilte.

Für 2021 rechnen die Steuerschätzer aktuell mit Einnahmen in Höhe von 30,37 Milliarden Euro - 295 Millionen Euro mehr als bislang angenommen. Im Jahr 2022 könne wieder an Steuereinnahmen in Größenordnung wie vor der Krise angeknüpft werden, hieß es.