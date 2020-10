Stoch warnt das Land vor Feiern am Wochenende

Noch eine letzte Party vor dem nächsten Lockdown? Davor warnt SPD-Fraktionschef Andreas Stoch. Menschen müssen ihr Verhalten ändern - und das nicht erst am Montag, sondern schon am bevorstehenden Wochenende.

Vor ausgelassenen Partys am Wochenende warnt Baden-Württembergs SPD-Fraktionschef Andreas Stoch. Auch kurz vor den anstehenden neuen Corona-Beschränkungen sollten die Menschen ein solches Verhalten überdenken und ändern.

„Wer meint, er müsse vor dem Lockdown am Montag eine Abschiedsparty feiern und nochmal auf die Piste gehen, hat leider überhaupt nichts verstanden. Lassen Sie das sein“, forderte Stoch bei einer Sondersitzung des Landtags am Freitag in Stuttgart. Er rief dazu auf, sich an Abstands- und Hygieneregeln zu halten.

Die neuen Beschränkungen, die viele Teile des öffentlichen Lebens beeinflussen, stehen seit vergangenem Mittwoch fest. Neben Restaurants und Kneipen müssen unter anderem Theater, Kinos, Fitnessstudios und Museen schließen. Die Auflagen gelten ab kommenden Montag bis Ende November.