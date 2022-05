Störung des Polizeinotrufs 110 in Baden-Württemberg

Wer mit dem Handy die 110 erreichen möchte, könnte am Mittwochabend in Baden-Württemberg Probleme haben. Das Innenministerium berichtet von Störungen.

In Baden-Württemberg kann es zu Störungen bei der Verbindung mit der Polizeinotruf-Nummer 110 aus dem Mobilfunknetz kommen. Das meldet das Innenministerium Baden-Württemberg am Mittwochabend über die Warn-App Nina. Das Problem komme vereinzelt vor.

Sollte die 110 nicht erreichbar sein, sollen sich Betroffene an das örtliche Polizeirevier oder in dringenden Fällen an die 112 wenden. Auch die Notruf-App „nora“ stehe zur Verfügung.