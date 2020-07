Strafarbeit für Neunjährige: Sie sprach auf dem Schulhof Türkisch

Eine Drittklässlerin sitzt im Schulhof auf einem Klettergerüst, neben ihr eine Freundin. Sie sprechen Türkisch miteinander. Mitschüler geben das an eine Lehrerin weiter. Die Neunjährige und ihre Freundin müssen daraufhin eine Strafarbeit schreiben: „Warum wir in der Schule Deutsch sprechen.”

Der Fall aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis sorgt für Aufsehen: Die sieben Zeilen Schreibschrift der Grundschülerin beschäftigen türkische Medien , das Türkische Generalkonsulat in Karlsruhe und das zuständige Regierungspräsidium.

Der Heidelberger Anwalt Yalçın Tekinoglu vertritt die Familie. „Diese Strafarbeit muss aufgehoben werden”, fordert er. Sie habe eine Symbolkraft: „Ich verbiete dir, deine Muttersprache zu sprechen - das ist sehr stark und einschneidend.” Das Mädchen sei sehr eingeschüchtert gewesen.

Strafarbeit für Türkisch aus Sicht des Anwalts erschreckend

Was das Mädchen als Strafarbeit schrieb, ist aus Sicht des Anwalts erschreckend. Daraus liest sich für ihn heraus, dass auf der einen Seite eine Mehrheit steht, das Mädchen auf der anderen Seite. Die Schülerin habe wohl aufgeschrieben, was von ihr erwartet wurde.

Sie schrieb: „Weil die Kinder in der Schule Deutsch sprechen. In Deutschland ist die offizielle Sprache Deutsch. Ihr wollt, dass wir Deutsch sprechen. Die Schulen sind Deutsch. Wenn wir Türkisch sprechen, verstehen die Kinder uns nicht. Wir dürfen die Muttersprache nicht sprechen. Damit wir besser Deutsch sprechen können. Ich weiß nur soviel.”

Die Neunjährige sei in Deutschland geboren, habe die deutsche und türkische Staatsangehörigkeit, die Familie lebe seit Jahrzehnten hier. Auf den Einwand der Mutter, Türkisch sei nun mal die Muttersprache der beiden Kinder, habe die Lehrerin nur entgegnet, es bringe nichts, gegen die Strafarbeit vorzugehen.

Zum Schuljahresbeginn seien Regeln vereinbart worden, so der Anwalt. Nicht rennen, nicht schreien, nicht schlagen. Die Sprache sei kein Thema gewesen. „Und für eine Strafarbeit braucht es ein Verbot.”

Überhaupt habe es die Lehrerin gar nicht selbst mitbekommen. „Mitschüler wollten die beiden Mädchen ärgern und haben es der Lehrerin gesagt.” Die habe dann die Strafarbeit angeordnet. „Dabei war es ein privates Gespräch unter Freundinnen, sie wollten andere nicht ärgern.”

„Schule hat das Ziel, dass keine große Sache daraus wird”

Die Schule streite diesen Hergang ihm gegenüber aber nicht ab, so der Anwalt. Mittlerweile bekomme er zu hören, es sei eine junge Lehrerin, es handle sich um ein Missverständnis, es gebe kein Verbot, sondern ein Gebot. „Die Schule hat das Ziel, dass keine große Sache daraus wird.” Die Grundschule war für unsere Redaktion für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Er selbst wolle die Neunjährige raus halten, auch die Familie, es gehe um die Sache an sich. „Es soll nicht dauerhaft zu Konflikten kommen.”

Einen solchen Fall gab es im Bereich des zuständigen Regierungspräsidiums Freiburg noch nicht, wie eine Sprecherin sagt. „Selbstverständlich nehmen wir derartige Vorwürfe einer Diskriminierung von Personen oder Gruppen sehr ernst”, teilt sie mit. Man hole eine Stellungnahme der Schule ein.

Grundsätzliche gebe es kein Verbot, sich in der Schule oder in der Pause in einer nicht-deutschen Sprache zu unterhalten, heißt es vom Kultusministerium. Allerdings gebe es auch Situationen, in denen es aus pädagogischen Gründen angebracht ist, Schüler zu einer deutschem Kommunikation anzuhalten. „Dazu kann beispielsweise gehören, dass man sich bei Konflikten in einer für alle Beteiligten verständlichen Sprache ausdrückt.”

Schulamtsleiter: „Finde das furchtbar”

Multikulti und verschiedene Sprachen der Schüler sei als Thema an der Tagesordnung, sagt der Karlsruher Schulamtsleiter Rüdiger Stein. „Aber ein Störfaktor ist es nicht.” Einen Fall wie mit der neunjährigen Grundschülerin aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis habe er in seinem Bereich noch nie erlebt. „Ich finde das furchtbar, dass man dieses Kind mit einer Strafarbeit sanktioniert.”

Man hätte erst im pädagogischen Bereich aktiv werden sollen, so Stein. „Man könnte das Kind ansprechen: Eure Mitschüler haben euch nicht verstanden, könnt ihr das übersetzen? Man kann auch die Eltern kontaktieren.” Die Sanktion aber „finde ich schwierig”.

Für Anwalt Tekinoglu geht es nun darum, dass die Schule die Strafarbeit nicht bewertet und zurückgibt. „Wir behalten uns eine Dienstaufsichtsbeschwerde vor.”