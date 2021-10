Der Straßburger Weihnachtsmarkt soll nachhaltiger werden

Es ist nach dem pandemiebedingten Ausfall von 2020 ein zweiter Anlauf, um den Straßburger Weihnachtsmarkt, neu zu positionieren. Für den 450. Christkindelsmärik hat sich Oberbürgermeisterin Jeanne Barseghian vorgenommen, den Markt nachhaltiger und qualitativ hochwertiger zu gestalten.

„Diese Ausgabe ist für uns die Grundlage, um den Markt langfristig authentischer zu gestalten und die Bevölkerung wieder an ihm teilhaben zu lassen“, sagte Barseghian bei einer Pressekonferenz am Dienstag, 26. Oktober.

Jeanne Barseghian will damit ein Versprechen aus dem Wahlkampf von 2020 einlösen – der Straßburger Weihnachtsmarkt war zu diesem Zeitpunkt ein Politikum geworden. Barseghians Vorgänger und seinem Team hatte man vorgeworfen, die touristische Anziehungskraft überstrapaziert zu haben.

Mit zwei Millionen Gästen in den vier Adventswochen ist der Weihnachtsmarkt neben dem Münster und Panorama-Bootsrundfahrten die touristische Hauptattraktion der elsässischen Hauptstadt.

Zu viele Touristen trieben Einheimische aus der Innenstadt Straßburgs

Ab 2015 kam zum Overtourism, der so manchem Einheimischen damals schon den Besuch der Innenstadt in der Vorweihnachtszeit vergällt hatte, mit den Anschlägen von Paris die Terrorgefahr hinzu.

Der Markt fand fortan nur noch auf der Ill-Insel, also der Altstadt, die von der Ill umschlossen und damit sicherheitstechnisch abgeschottet werden kann, statt. In jedem Folgejahr wurde höchstens noch darüber diskutiert, wie viele Checkpoints es geben werde.

Über das tatsächliche Aufgebot der patrouillierenden Polizei und Sondereinsatzkommandos, die den Eingang zur Altstadt in ihren Mannschaftswagen belagerten und in Grüppchen mit Maschinengewehren die Straßen durchkämmten, schwieg die Präfektur, die beim Thema Sicherheit das letzte Wort hat. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass das französische Innenministerium die Sicherheitslage aktuell anders bewertet als in der jüngeren Vergangenheit.

Der Anschlag auf den Straßburger Weihnachtsmarkt von 2018 bestätigte dann alle, die vor Laxheit warnten, trotz der Zwänge, die so viel Kontrolle bedeutet. Aber es gab und gibt auch jene, die sagen, das drastische Sicherheitsaufgebot habe die Tat mit fünf Toten und elf Schwerverletzten nicht verhindert.

Auf dem Straßburger Weihnachtsmarkt soll mehr Platz sein

Die grüne OB und ihre Beigeordneten positionieren sich irgendwo dazwischen. Neben einer engen Zusammenarbeit mit den Marktbeschickern, um das Warenangebot – weg von der Massenware, hin zu mehr Handwerk, Tradition und Nachhaltigkeit –langfristig zu verbessern, soll der Weihnachtsmarkt 2021 vor allem mehr Platz bieten.

Wir versuchen, so viel vorwegzunehmen wie möglich und den Markt maximal anpassbar zu gestalten. Jeanne Barseghian, Oberbürgermeisterin Straßburg

Platz zwischen den Ständen und für mehr kulturelle Darbietungen. Zum Beispiel auf der Place Broglie, wo auf die Fassade des historischen Rathauses weihnachtliche Erzählungen projiziert werden sollen. Möglich werde das erst, betonte der Beigeordnete Guillaume Libsig, weil zwischen den Holzchalets nun acht Meter Abstand bleiben.

314 Buden werden aufgebaut

Mit 314 Buden oder Häuschen bleibt der Markt in der Größenordnung früherer Märkte, verteilt diese jedoch auf deutlich mehr Raum. Der Markt erstreckt sich auf 14 Standorte innerhalb der Ill-Insel, darunter die Klassiker Kléber, Broglie und Münsterplatz.

Gefragt, wie sich die Stadt auf ein Szenario mit steigender Corona-Inzidenz vorbereitet, verweist Oberbürgermeisterin Jeanne Barseghian wie beim Terrorschutz auf die kommende Woche, wenn sie gemeinsam mit der Straßburger Präfektin das verabredete Maßnahmenpaket öffentlich macht.

Nur so viel: Man habe drei verschiedene Möglichkeiten vorgesehen, sagte Jeanne Barseghian. „Wir versuchen, so viel vorwegzunehmen wie möglich und den Markt maximal anpassbar zu gestalten.“