Versöhnungstreffen in Karlsruhe

Streit zum 70. Landesgeburtstag ausgeräumt? Aras verspricht Geburtstagsfeier in Baden

Landtagspräsidentin Muhterem Aras und die „Landesvereinigung Baden in Europa“ scheinen sich bei einem Treffen in Karlsruhe ausgesöhnt zu haben. Vorsitzender Peter Koehler will aber keine Vorschusslorbeeren verteilen. Ist der Ärger um den 70. Landesgeburtstag nun ausgeräumt?