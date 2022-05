Strobl-Affäre: SPD und FDP wollen Innenminister unter Druck setzen

Zur Zeit mit einem Gutachten, dass er als Privatperson bei dem renommierten Anwalt und Medienrechtler Christian Schertz (Berlin) in Auftrag gegeben hat. Das Gutachten liegt unserer Redaktion vor. Schertz‘ Prüfung ergibt demnach, dass ein Verdacht der Anstiftung zur verbotenen Mitteilung über Gerichtsverhandlungen im Sinne von Paragraf 353d Ziffer 3 STGB definitiv ausgeschlossen werden könne, das gleich gelte auch für ein im Gesetz ebenfalls genanntes Disziplinarverfahren.

Auch für den Verdacht einer Verletzung eines Dienstgeheimnisses und Strafvereitelung im Amt sieht Schertz keinen Anlass. Das Schreiben des Rechtsanwalts sei schon vom bloßen Wortlaut her kein „amtliches Dokument eines Disziplinarverfahrens im Sinne der Vorschrift“. Das konkrete Schreiben spiele für die Durchführung des Disziplinarverfahrens gar keine Rolle, also gebe es auch keine „vorsätzliche und rechtswidrige Haupttat des Journalisten und damit auch keine Anstiftung“.

Ein Dienstgeheimnis sei das Schreiben unter anderem auch deshalb nicht, weil es auf dem zentralen Faxanschluss des Innenministeriums eingegangen sei. Strobl habe zudem das Recht gehabt und auch im Sinne des Landespressegesetz gehandelt, den Journalisten über das Schreiben zu informieren. Datenschutz habe auch zurückzutreten, wenn es „überlagernde Interessen“ gebe. Das Verhalten Strobls danach, also die Verschleierung der Briefweitergabe über Monate, war aber nicht Untersuchungsgegenstand von Schertz, wie er auf Nachfrage sagte.