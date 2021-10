Sturmtief „Ignatz“ zieht über Deutschland – so sieht es in der Region aus

Der Herbststurm „Ignatz“ zieht seit dem frühen Donnerstagmorgen über die Region. Bisher halten sich die Schäden in Grenzen. Doch der Höhepunkt kommt erst noch.

Das Sturmtief „Ignatz“ hat am frühen Donnerstagmorgen seinen Zug über Deutschland begonnen. Der erste kräftige Herbststurm des Jahres brachte vielerorts heftige Böen mit sich, teils auch Gewitter und Regen.

Böen mit bis zu 120 Kilometern pro Stunde

Im Laufe des Donnerstags rechnete der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit schweren Sturmböen und teilweise orkanartigen Böen von bis zu 105 Kilometern pro Stunde. Im Bergland kann es sogar Orkanböen mit bis zu 120 Stundenkilometern geben. Auf dem Feldberg werden sogar bis zu 140 Kilometer pro Stunde erwartet.

Laut dem Deutschen Wetterdienst könnte es im Norden von Baden-Württemberg auch einzelne Gewitter mit Böen bis zu 115 Kilometern pro Stunde und Hagel geben. Gegen Abend soll der Wind aber wieder abschwächen.

Noch am Mittwoch konnte sich die Region an einem sonnigen Tag mit bis zu 23 Grad erfreuen. Bereits vormittags warnte die „Nina“-Warnapp des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe vor schweren Sturmböen.

Wetterdienst erhöht über Nacht die Warnstufe

Am frühen Donnerstagmorgen kam dann für Karlsruhe und Teile des Schwarzwaldes die amtliche Unwetterwarnung vor orkanartigen Böen. Sturm „Ignatz“ soll seinen Höhepunkt aber erst noch im Laufe des Vormittags erreichen.

Der Deutsche Wetterdienst stufte seine eigentliche „Warnung vor markantem Wetter“ in der Nacht für die Mitte Deutschlands auf die rote Stufe „Unwetterwarnung“ hoch und twitterte am Donnerstagmorgen: „Einige orkanartige Böen sind bereits aufgetreten und Maximum wird in den nächsten Stunden erreicht.“

Einige orkanartige Böen sind bereits aufgetreten und Maximum wird in den nächsten Stunden erreicht. #Sturmwarnung wurde daher in der Nacht in der Mitte des Landes auf "rot" hochgestuft. Infos folgen! #Sturmtief Hendrik #Sturmböen /V pic.twitter.com/xGFmDVNfXW — DWD (@DWD_presse) October 21, 2021

Bisher nur kleinere Schäden durch Sturmtief „Ignatz“

Die Dienststellen der Polizei in Pforzheim und Offenburg berichteten am Donnerstagmorgen von einem erhöhten Einsatzaufkommen, Tendenz noch steigend. Bis um 7 Uhr gab es im Bereich des Polizeipräsidiums Karlsruhe bereits 50 Einsätze wegen des Sturms. Glücklicherweise sei bisher niemand verletzt worden, teilte die Polizei mit. Karlsruhe sei bisher glimpflich davongekommen.

Gemeldet werden bei den Dienststellen in Karlsruhe und Pforzheim seit etwa 5.30 Uhr vor allem abgebrochene Äste auf den Straßen, kleinere umgestürzte Bäume und auch umherfliegende Baustellenabsperrungen und -schilder.

Über 20 Einsätze waren es am frühen Morgen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Offenburg. Aber auch hier gab es keine größeren Schäden oder Verletzungen.

S-Bahn-Linie S4 fällt wegen Sturm aus

Der Karlsruher Verkehrsverbund twitterte ebenfalls am Donnerstagmorgen, dass die Linie S4 zwischen Schwaigern Bahnhof und Heilbronn Vorplatz „witterungsbedingt eingestellt“ werden musste.

Witterungsbedingte Einstellung der Linie S4 zwischen Schwaigern Bahnhof und Heilbronn Vorplatz. — KVV. Bewegt alle. (@KVV_GmbH) October 21, 2021





Dieser Artikel wird aktualisiert.