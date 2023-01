Stuttgart: Polizei nimmt Betrunkenem in der S-Bahn Axt ab

Ein Mann mit einer Axt hat am Mittwoch in der Stuttgarter S-Bahn die Polizei auf den Plan gerufen. Wie sich herausstellte, war er stark betrunken.

Ein betrunkener Mann ist mit einer Axt in der Stuttgarter S-Bahn gefahren und hat dadurch einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie es in einer Pressemitteilung der Polizei hieß, kontrollierten herbeieilende Streifen den 51-Jährigen am Mittwoch.

Der Mann hatte zu diesem Zeitpunkt 1,8 Promille intus, wie sich bei einem Alkoholtest herausstellte. Laut eigener Aussage führte er die Axt lediglich zur Gartenarbeit mit.

Dennoch nahm die Polizei dem 51-Jährigen das Gerät ab. Ohne die Axt durfte er anschließend weiterfahren.