Stuttgarter CDU-Kreischef Stefan Kaufmann zum Wahl-Debakel: „Das ist wie bei der Titanic“

Wir brauchen personelle und inhaltliche Konsequenzen, wir können nach dem Rückzug von Susanne Eisenmann nicht einfach zur Tagesordnung übergehen und sagen: Regieren ist alles, was zählt. Auch der Landesvorsitzende Thomas Strobl muss sich Gedanken über seine Rolle machen. Die CDU-Spitze im Land sollte jetzt dringend die Basis einbeziehen. Diejenigen, die Plakate geklebt und an den Marktständen ihren Kopf für die CDU hingehalten haben, fragen sich doch, was da gerade passiert. An der Basis rumort es gewaltig.