Stuttgarter Krawallnacht: Polizei durchsucht Wohnungen

Im Zusammenhang mit der Krawallnacht in Stuttgart vor fast zwei Jahren hat die Polizei am Dienstagmorgen die Wohnungen von zwei Verdächtigen in der Landeshauptstadt durchsucht. Die Verdächtigen hatten in der Nacht unter anderem mit Flaschen geworfen.