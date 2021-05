Stuttgarter Urologin Barbara Teltschik versucht in Uganda Leben zu retten

Die Vereinten Nationen haben 2014 den 23. Mai zum internationalen Tag zur Beendigung von Geburtsfisteln ins Leben gerufen. Denn noch immer sterben viele Frauen in Afrika bei der Geburt.

In Gedanken ist sie schon in Afrika, Barbara Teltschik. Die Stuttgarter Urologin möchte endlich wieder mit ihrem medizinischen Know-how das Fistula Hospital der Hilfsorganisation Terrewode in Soroti unterstützen. Es ist das neue Projekt des gemeinnützigen Vereins Fistula, den die Bruchsalerin Jutta Ritz 2003 gegründet hatte.

Im Sommer 2019 eröffnet, konnte Teltschik wegen der Corona-Pandemie vergangenes Jahr nicht wie geplant viermal vor Ort sein und dazu beitragen, dass Frauen im Osten Ugandas von Geburtsfisteln geheilt werden. „Sie entstehen, wenn ein Kind im zu engen Geburtskanal im kleinen Becken während der Geburt stecken bleibt“, erklärt die Urologin.

Stirbt das umliegende Gewebe ab, führt dies zu Verbindungen zwischen Blase und Vagina oder Vagina und Darm. Die meist jungen Frauen können daran verbluten oder inkontinent werden. Sie leiden laut Teltschik unter Scham, sozialer Ausgrenzung und werden oft von ihren Familien verstoßen.