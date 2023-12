Bis tief in die Nacht zu Montag haben zwei entlaufene Pferde ein Großaufgebot an Rettungskräften auf Trab gehalten. Zunächst meldete ein Verkehrsteilnehmer die Tiere am Sonntagabend auf einer Kreisstraße bei Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis), wie die Polizei am Montag mitteilte.

Als eine Streife eintraf, fehlte von den Pferden jedoch jede Spur. Anschließend wurden die Tiere mehrfach gesichtet, konnten aber nicht eingefangen werden.

Entlaufene Pferde wurden von der Feuerwehr mit Drohne gesucht

Später stellte sich heraus, dass die Pferde einem 70 Jahre alten Mann entlaufen waren und bereits durch eine Drohneneinheit der Feuerwehr gesucht wurden.

Gegen Mitternacht näherten sich die Pferde laut Polizei der Autobahn 6. Wegen einer möglichen Gefährdung für den Straßenverkehr forderten die Beamten einen Hubschrauber zur Unterstützung aus der Luft an. Auch die Autobahnpolizei hielt sich für eine kurzfristige Sperrung bereit.

Zwei Stunden später wurde eines der Tiere nahe der Autobahn gesichtet und durch eine Tierärztin sediert. Schließlich konnten laut Polizei beide Pferde eingefangen und unverletzt an ihren Besitzer übergeben werden. Den Angaben zufolge kam es zu keiner Zeit zu einer Gefährdung des Verkehrs.