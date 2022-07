Energie

Südwest-Industrie fordert: Gas sparen für Erhalt von Arbeitsplätzen

In Wirtschaft und Politik herrscht Sorge vor einer Gasmangel-Lage. Zahlreiche Arbeitsplätze seien in Gefahr. Bürger sollten nun Gas sparen und so Arbeitsplätze sichern – heißt es aus der Industrie.