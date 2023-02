SV Sandhausen trennt sich von Trainer Alois Schwartz

Nach vier Pflichtspielniederlagen ohne eigenen Treffer in Serie hat sich Fußball-Zweitligist SV Sandhausen von Trainer Alois Schwartz getrennt.

Der Club bestätigte das Ende der Zusammenarbeit am Sonntagabend wenige Stunden nach dem 0:3 gegen den Karlsruher SC. Auch sein Co-Trainer Dimitrios Moutas muss gehen. Eine Interimslösung gibt es bislang noch nicht. „Es tut mir menschlich sehr leid. Wir haben alles versucht und lange Zeit an Alois festgehalten“, sagte Präsident Jürgen Machmeier. „Nach zwei biederen Auftritten gegen Düsseldorf und Karlsruhe sahen wir uns zur Reaktion gezwungen.“

Der 55-jährige Schwartz hatte den SVS im September 2021 zum zweiten Mal übernommen und zum Klassenerhalt geführt. In dieser Saison holte das Schlusslicht unter seiner Leitung in 21 Liga-Spielen fünf Siege und vier Unentschieden. Im DFB-Pokal scheiterte der SVS im Achtelfinale am Vorjahresfinalisten SC Freiburg (0:2).