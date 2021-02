Pandemie im Südwesten

SWR: Mehr Corona-Tode in Pflegeheimen als bislang bekannt

Die zweite Corona-Welle ist seit Dezember in den Alten- und Pflegeheimen in Baden-Württemberg offensichtlich tödlicher verlaufen als bislang angenommen. Das Sozialministerium in Stuttgart bestätigt entsprechende SWR-Recherchen. Auch die BNN hatten von hohen Todeszahlen in Heimen berichtet.