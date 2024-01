SWR überträgt Trauerstaatsakt für Schäuble in Sondersendung

Der Südwestrundfunk überträgt den Trauerstaatsakt für den gestorbenen CDU-Politiker Wolfgang Schäuble am kommenden Montag in Berlin live im SWR Fernsehen. Wie der Sender am Freitag mitteilte, werde der Staatsakt in einem knapp einstündigen SWR Extra von 14.53 Uhr bis etwa 16.00 Uhr im Fernsehen, im Internet und im Inforadio SWR aktuell übertragen.

Zu dem Trauerstaatsakt werden mehrere Hundert Gäste erwartet

Bei dem von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier angeordneten Staatsakt im Plenarsaal des Bundestages werden Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD), Unions-Fraktionschef Friedrich Merz und der französische Präsident Emmanuel Macron sprechen. Erwartet werden mehrere Hundert Gäste aus dem In- und Ausland, darunter die Spitzen der deutschen Verfassungsorgane.

Der frühere Kanzleramtschef, Bundesinnen- und Finanzminister, CDU-Vorsitzende und Bundestagspräsident war am zweiten Weihnachtstag im Alter von 81 Jahren in seiner Heimatstadt Offenburg gestorben. Dort war Schäuble Anfang Januar auch beigesetzt worden.