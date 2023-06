Tabakspürhund erschnüffelt rund 100.000 Schmuggelzigaretten

Beamte haben am Samstag unversteuerte Zigaretten in einem Kleintransporter gefunden. Der 38-jährige Fahrer muss sich nun der Steuerhinterziehung verantworten.

Ein Tabakspürhund hat rund 100.000 geschmuggelte Zigaretten in einem Kleintransporter erschnüffelt.

Wie das Hauptzollamt Ulm am Dienstag berichtete, hatte Hund Athos das Fahrzeug am vergangenen Samstag auf der Autobahn 8 in Höhe Ulm-Dornstadt abgesucht und immer wieder im Bereich der Seitenwände angeschlagen. Die Zollbeamten nahmen die Seitenverkleidung auseinander und fanden fast 530 Stangen unversteuerte Zigaretten.

Die Schmuggelware wurde sichergestellt – nun sind rund 20.000 Euro Tabaksteuer fällig. Auf den 38 Jahre alten Fahrer des Wagens kommt ein Verfahren wegen Steuerhinterziehung zu.