Übergriffe unter Kollegen

Tätscheln verboten: Sozialministerium legt Regeln gegen sexuelle Belästigung vor

Kollegialität oder sexuelle Belästigung? Das Sozialministerium in Stuttgart will nun ganz klare Grenzen ziehen: Nicht nur Berührungen, auch zweideutige Witze sollen künftig in den Büros dort tabu sein.