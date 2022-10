Gewerkschaft

Tarifverhandlungen für Beschäftigte an baden-württembergischen Unikliniken starten

Ob in der Pflege oder in der Verwaltung: Für Tausende Beschäftigte an Unikliniken in Baden-Württemberg geht es ab Dienstag um mehr Geld. Die Gewerkschaft Verdi fordert ein zweistelliges Lohnplus.