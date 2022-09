Imageproblem

Tausende Stellen fehlen: Öffentlicher Dienst in Baden-Württemberg hat Nachwuchsproblem

Langweilige Arbeit in verstaubten Amtsstuben - so stellen sich viele junge Menschen den öffentlichen Dienst vor. Und das wird zunehmend zum Problem bei der Nachwuchs-Suche - ein Imagewandel muss her.