Technischer Defekt löste Großeinsatz in Schule aus

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hat ein technischer Defekt an einer Schule in Murrhardt (Rems-Murr-Kreis) am Dienstag einen Fehlalarm ausgelöst. „Wir gehen derzeit von einem technischen Defekt an der Meldeanlage aus“, sagte ein Sprecher.

Eine Gefahr für Schüler und Lehrer habe nicht bestanden, teilte die Polizei mit. Die Beamten waren demnach mit 20 Streifen vor Ort. Mehrere Interventionsteams durchsuchten den Schulkomplex.

Bei der Einrichtung handelt es sich um ein Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit dem Förderschwerpunkt Lernen.