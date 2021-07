Tiere füttern? Warum viele Wildtiere kein zusätzliches Futter brauchen

Spätestens seit der Corona-Pandemie zieht es die Menschen hinaus in die Natur und zu Tieren. In der Region sind mehrere Wildtiergehege beliebte Ausflugsziele für Spaziergänger und Touristen. So auch auf den Wanderwegen in Baden-Baden. In einem Waldabschnitt im Stadtteil Lichtental warten Rotwild, Mufflon, Wildschwein und Co. nur so auf Besucher.

Die Versuchung, den restlichen Proviant oder das übrig gebliebene Gemüse vom Vortag zu verfüttern, ist groß. Dass das für die Wildtiere teils unangenehme Folgen hat, ist den meisten gar nicht bewusst.

Der städtische Forstamtsleiter Thomas Hauck aus Baden-Baden rät generell davon ab, die Wildtiere zu füttern. Im schlimmsten Fall leiden diese besonders bei verarbeiteten Lebensmitteln unter Magen-Darm-Problemen und Durchfall. Dass Touristen den Vierbeinern mit der Fütterung nichts Schlechtes wollen, weiß Hauck jedoch. „Oft handelt es sich einfach um falsch verstandene Tierliebe“, sagt er.