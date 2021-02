Das Eindrucksvollste, was viele männliche Kälber in den ersten Tagen ihres Lebens in Baden-Württemberg sehen, ist das Innere eines Transporters. Für sie geht es von einer Sammelstelle nach Spanien, von dort aus nach Algerien oder Marokko, wo sie ohne Betäubung geschächtet werden. Schon der Transport ist eine Tortur für die Kälber, die eigentlich noch die Milch ihrer Mutter bräuchten, sagen Tierschützer.

Daniela Hohler war mit dem Auto auf dem Weg in den Urlaub nach Spanien, als ihr bei einer Rast um Mitternacht in Frankreich ein solcher Transporter auffiel. „Ich habe die Kälber gesehen, gehört, gerochen – es war furchtbar“, sagt sie. „Sie haben gestampft, ein Höllenlärm. Sie fahren ohne Tränken, und das teilweise 21 Stunden lang.“

Es seien Höllenfahrten, und weil das Landwirtschaftsministerium diese mit einem neuen Erlass sogar unterstütze, möchte Hohler an diesem Mittwoch mit etwa 20 Tierschützern in Stuttgart demonstrieren. Sie hat mit vier Freundinnen die Gruppe „X Orga“ gegründet. „Die Nutztierhaltung in Deutschland ist allgemein eine Katastrophe“, sagt Hohler. Aber zurzeit seien die Kälber-Transporte das drängendste Thema. „Wir wollen Minister Hauk in die Verantwortung nehmen“, erklärt Hohler. „Er tritt Tierrechte und Tierschutz mit Füßen.“