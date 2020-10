Baden-Württembergische Tipperin gewinnt 42,5 Millionen im Lotto

Mit rund 42,5 Millionen Euro hat eine Frau aus Baden-Württemberg den höchsten Lotto-Gewinn bei einer Ziehung 6aus49 in Deutschland geholt. Das teilte Lotto am Montag in Stuttgart mit.

Die Tipperin komme aus dem Zollernalbkreis und habe bei der Samstagsziehung alle sechs Gewinnzahlen richtig getippt sowie die passende Superzahl gehabt. Ihre Glückszahlen waren die 4, 8, 16, 22, 28 und 33, die Superzahl war die 6.

Diese Kombination sei ihr als einzige in Deutschland gelungen. Die Wahrscheinlichkeit auf den Volltreffer lag den Angaben zufolge bei eins zu 140 Millionen.

Der Gewinnerin wird nun genau 42 583 626,40 Euro ausgezahlt. Das Geld werde in den kommenden Tagen überwiesen.

Der bisherige 6aus49-Rekord hat bisher bei rund 37,7 Millionen Euro gelegen und ging nach Nordrhein-Westfalen. In Baden-Württemberg gab es in diesem Jahr bereits 19 Millionengewinne.