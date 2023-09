Tödlicher Messerangriff in Wiesloch: Verdächtiger soll nach Weinsberg

Der psychisch kranke Mann, der in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) eine 30 Jahre alte Frau getötet haben soll, soll in die Psychiatrie nach Weinsberg verlegt werden.

Das sagte eine Sprecherin des Psychiatrischen Zentrums Nordbaden (PZN) in Wiesloch, aus dem der Somalier vor der Bluttat geflohen war.

Wann genau der 33-jährige Verdächtige dorthin komme, sei noch unklar. Die Einrichtung in Weinsberg gehört ebenso wie das PZN in Wiesloch zu den sieben Zentren für Psychiatrie in Baden-Württemberg.

Küchenmesser in Geschäft entwendet

Der Somalier steht in dringendem Verdacht, die 30-Jährige in einem Geschäft mit einem dort zuvor entwendeten Küchenmesser umgebracht zu haben. Sie starb kurz nach der Attacke vom vergangenen Freitag in einem Krankenhaus.

Nach der Tat war der Mann zunächst zurück in die Wieslocher Psychiatrie gekommen. Christian Oberbauer, Medizindirektor des Maßregelvollzugs am PZN, hatte schon am Wochenende angekündigt, dass der Mann möglichst bald verlegt werden sollte. Die Mitarbeitenden vor Ort seien zu betroffen von dem Geschehen.