Tödlicher Verkehrsunfall: Fußgängerin wird in Nagold von Auto erfasst

Eine Fußgängerin ist am Mittwochnachmittag in Nagold bei einem Verkehrsunfall ihren schweren Verletzungen erlegen.

Ein 34-jähriger Autofahrer befuhr gegen 14.40 Uhr die Haiterbacher Straße in Nagold stadteinwärts. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen kam der Fahrer nach der Unterquerung der Landesstraße 362 aus bislang unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und erfasste mit dem Auto eine auf dem Gehweg stadteinwärts gehende 51-jährige Fußgängerin.

Diese wurde durch den Aufprall so schwer verletzt, dass sie durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht werden musste, so die Polizei in einer meldung. Sie erlag kurze Zeit später den schweren Verletzungen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Tübingen wurde zur Klärung des Unfalls auch ein Sachverständiger eingeschaltet.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können werden gebeten, sich bei der Verkehrsdienst-Außenstelle Freudenstadt unter der Rufnummer 07441 536-0 zu melden.