Top-Managerin Claudia Nemat doziert am KIT: Es geht nicht nur um Wachstum

Wenn Claudia Nemat, Vorstandsmitglied bei Telekom, am KIT spricht, erwartet man vor allem einen Blick auf das Wachstum. Die Top-Managerin wirft bei ihrem Vortrag aber auch einen kritischen Blick auf die wachsenden Möglichkeiten.

Sie strahlte, und das wirkte ebenso ehrlich wie der Applaus der 50 Besucher im KIT-Hörsaal. Claudia Nemat bekommt die diesjährige Gastprofessur des KIT und des KIT-Freundeskreises verliehen. Die 52-Jährige ist Mitglied im Telekom-Vorstand und Technologiechefin des Konzerns.

Seit über 30 Jahren vergibt das KIT die Gastprofessur an eine Persönlichkeit aus Wissenschaft, Wirtschaft, Kultur und Politik. Nemat reiht sich damit ein in Geehrte wie Roman Herzog, Günther Oettinger oder Hubert Burda.

Man ehre sie für ein Lebenswerk von herausragender Bedeutung, erklärte Alexander Wanner, KIT-Vizepräsident für Lehre und akademische Angelegenheiten. Auch gebe sie ihr Wissen gerne an Wissenschaftler weiter und habe schon mit KIT-Studierenden über Fähigkeiten der Zukunft diskutiert.

Algorithmen nutzen menschliche Schwächen aus

In der Riege der deutschen Top-Manager und Top-Managerinnen geht es vor allem um Wachstum. Das Handelsblatt schrieb ein großes Porträt über Nemat. Wie sie Physik in der Schule abwählte, das Fach dann doch studierte, später als Strategieberaterin arbeitete und nun als Mitglied im Vorstand von Telekom von Termin zu Termin hetzt. „Die Frau, die als erste deutsche Dax-Chefin gehandelt wird“, schrieb das Handelsblatt.

Das war vor drei Jahren. Mittlerweile ist klar, dass Belén Garijo die erste Frau ist, die einen Dax-Konzern leitet. Sie ist Chefin des Darmstädter Technologiekonzerns Merck. Weiter wird spekuliert, ob Nemat einmal als Chefin zu einem Dax-Konzern wechseln wird.

Es geht aber nicht immer nur um Wachstum – das zeigte der Vortrag von Nemat im KIT-Hörsaal. Ein Blick auf Algorithmen: Längst hat es sich etabliert, dass Nutzern im Internet Videos vorgeschlagen werden, die zu ihrem Geschmack passen. Das gelingt technisch nur durch Erfahrungswerte. In Bewerbungsprogrammen seien dadurch aber auch schon Frauen benachteiligt worden, andernorts wurden Senioren manche Angebote gar nicht vorgeschlagen, das System hielt sie wohl für zu alt. „Wir sind auf der Spurensuche nach solchen Vorurteilen“, sagte Nemat.

Nemat schwebt ein anderes Gesellschaftsmodell vor

Aber generell setze sich aus wirtschaftlicher Sicht alles durch, was legitim, legal und gewinnversprechend ist. „Algorithmen nutzen aber auch menschliche Schwächen aus“, warnt Nemat. Auf Facebook beispielsweise würden Hassreden bevorzugt gezeigt, weil diese natürlich mehr Emotionen bei den Nutzern auslösen. In sozialen Netzwerken verbreiten sich auch Falschnachrichten schneller. „Das untergräbt die Funktionsweise einer liberalen Demokratie.“

Die rein wirtschaftliche Logik, sagt Nemat, lasse sich mit dem menschlichen Weltbild nicht so einfach in Einklang bringen. „Es ist eine entscheidende Frage, welche digitalen Technologien wir wollen und welche nicht.“ Empathisches Verhalten werde in der Zukunft noch wichtiger sein.

Zukunft könne man gestalten, sagt Nemat, und bringt gleich einen Vorschlag mit nach Karlsruhe. Ihr schwebt ein nicht neues, aber humanes Gesellschaftsbild vor: Menschen jeden Alters sollen immer Zeit zum Lernen und für die Zuneigung zu ihren Mitmenschen bekommen. „Digtiale Technologien können das ermöglichen“, sagt Nemat.