Kurioser Unfall: Traktor überrascht Hausbewohner im Wohnzimmer

Mitten in seinem Wohnzimmer ist ein Mann in Südbaden von einem außergewöhnlichen Unfall aufgeschreckt worden: Ein Traktor mit Güllewagen war von der Straße abgekommen, hatte die Hauswand durchbrochen und kam mit der Motorhaube im Zimmer zum Stehen, so ein Polizeisprecher. Der 40 Jahre alte Hausbewohner sei bei dem Unfall am Donnerstagabend nur durch großes Glück unverletzt geblieben.

Feuerwehr und Technisches Hilfswerk mussten das Haus in der Gemeinde Hoßkirch (Landkreis Ravensburg) stützen. Am Gebäude entstand Polizeiangaben zufolge ein Sachschaden von etwa 220.000 Euro.

Warum der 29 Jahre alte Traktorfahrer mit seinem Gefährt von der Straße abgekommen war, blieb zunächst unklar. Er wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.