Trinkwasser ist teurer geworden. So kostete der Kubikmeter zum 1. Januar dieses Jahres in Baden-Württemberg durchschnittlich 2,44 Euro je Kubikmeter und damit 0,11 Cent mehr als noch vor einem Jahr, wie das Statistische Landesamt am Freitag in Stuttgart mitteilte. Die Abwassergebühr erhöhte sich um denselben Betrag auf 2,11 Euro je Kubikmeter.

Die Gebühren unterscheiden sich von Kommune zu Kommune

2023 reicht die Gebührenspanne in den Gemeinden beim Trinkwasser von 32 Cent bis 5,35 Euro je Kubikmeter und beim Abwasser von 44 Cent bis 6,21 Euro je Kubikmeter.