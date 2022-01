Trunkenheitsfahrt eines 51-Jährigen in Pfalzgrafenweiler endet an Baum

Wegen einer Trunkenheitsfahrt am Donnerstagabend hat ein 51-Jähriger in Pfalzgrafenweiler seinen Führerschein abgeben müssen. Der Mann blieb unverletzt, nachdem er von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gestoßen ist.

Ein 51-Jähriger Fahrer hat am Donnerstagabend nach einer Trunkenheitsfahrt, die an einem Baum endete, seinen Führerschein entzogen bekommen. Der Vorfall ereignete sich gegen 21 Uhr auf der Landesstraße 353 von Spielberg kommend in Richtung Pfalzgrafenweiler, teilte die Polizei mit.

Dort kam der Mann von der Straße ab und stieß gegen einen Baum im Straßengraben. Während der 51-Jährige den ersten Informationen zufolge unverletzt blieb, entstand durch den Unfall Sachschaden von über 2.000 Euro. Weiterhin stellten die Polizeibeamten fest, dass der 51-Jährige alkoholisiert ist.

Ein mit ihm durchgeführter Alkoholvortest hatte einen Wert von etwa 1,5 Promille zum Ergebnis. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben, seinen Führerschein behielten die Beamten ein.