Was machen zwei Brüder aus Offenburg, wenn sie genervt sind von der Suche nach einem Ferienhaus in Portugal – weil es im Internet zig Anbieter gibt und jede Seite unterschiedliche Preise und andere Belegungen ausspuckt? Sie kündigen ihre Jobs, packen die sich ergänzenden Fähigkeiten in ein Start-up-Unternehmen und schwingen sich in wenigen Jahren zu den Herren über 15 Millionen Ferienhäuser auf.

Wenn Johannes und Michael Siebers – der eine 35 Jahre alt, der andere vier Jahre jünger – über ihr Kind „Holidu“ sprechen, klingt Stolz in ihrer Stimme mit. Fast 25 Millionen Visits registriert die Suchmaschine für Ferienhäuser jeden Monat. Und so verrückt es klingt: In diesem Jahr hoffen die beiden Badener auf 3,1 Millionen Reisende, weil in Zeiten von Corona der Wunsch nach einem eigenen Heim auf Zeit besonders groß ist.

Die Erfolgsgeschichte der beiden Siebers-Brüder, die – dank familiärer Bande - gerne und oft nach Offenburg kommen, hat nur einen Haken: Für eigene Reisen haben die beiden begeisterten Backpacker nicht mehr so viel Zeit.